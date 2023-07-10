Аномальная жара ожидается в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток Шымкент окажется во власти сильной жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

Синоптики прогнозируют дневную температуру до плюс 43 градусов. На фоне повышения температуры органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

Махамбет Маратов, инженер-синоптик РГП «Казгидромет»:

«11-го июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21..+23, днем +37..+39.

12 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +38..+40 градусов.

13-го июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +39..+41 градусов».