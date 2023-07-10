Аномальная жара ожидается в Шымкенте

Синоптики прогнозируют дневную температуру до плюс 43 градусов. На фоне повышения температуры органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.
Махамбет Маратов, инженер-синоптик РГП «Казгидромет»:
«11-го июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21..+23, днем +37..+39.
12 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +38..+40 градусов.
13-го июля ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25..+27, днем +39..+41 градусов».