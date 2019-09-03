Аномальная жара негативно сказалась на состоянии зерновых посевов - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костанайской и Актюбинской областях погодные условия негативно сказались на состоянии посевов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанайской и Актюбинской областях погодные условия негативно сказались на состоянии посевов. Как известно, на территории республики установилась аномальная жара. Так, из основных зерносеющих регионов наиболее тревожная ситуация в Костанайской области. В целях изучения последствий засухи созданы специальные рабочие группы, которые обследовали все районы области. Факты подтвердились», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

В этой связи, по его словам, Министерством сельского хозяйства совместно с акиматом Костанайской области будут приняты меры по поддержке сельхозтоваропроизводителей.

По данным ведомства, по состоянию на 16 августа текущего года 58,3% (8 694,6 тыс. га) посевов зерновых культур находятся в хорошем состоянии, 33,4% (4 978,7 тыс. га) – в удовлетворительном. Остальные 8% (1 191 тыс. га) в неудовлетворительном состоянии.

Согласно статистике, в 2019 году посевные площади всех сельскохозяйственных культур составили 22,2 млн га, из них зерновых – 15,4 млн га, в том числе пшеницы – 11,4 млн га.