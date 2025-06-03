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    20:42, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Анналену Бербок избрали главой Генассамблеи ООН

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила новую международную должность — ее избрали президентом Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Анналена Бербок
    Фото: BILD

    Голосование состоялось сегодня во второй половине дня. Бербок поддержали 167 стран — подавляющее большинство членов Генассамблеи.

    Анналена Бербок была единственным кандидатом на этот пост. В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть «честной посредницей» в работе Ассамблеи.

    Глава Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет Ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился видением реформирования ООН.

    Теги:
    ФРГ ООН Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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