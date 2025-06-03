Анналену Бербок избрали главой Генассамблеи ООН

Голосование состоялось сегодня во второй половине дня. Бербок поддержали 167 стран — подавляющее большинство членов Генассамблеи.

Анналена Бербок была единственным кандидатом на этот пост. В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть «честной посредницей» в работе Ассамблеи.

Глава Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет Ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился видением реформирования ООН.