14:50, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Анна Городко вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко вновь попала в десятку лучших на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В рамках ЭКМ в Руке дважды состоялся розыгрыш наград в этом виде спорта. На первом из них Городко заняла седьмое место.
На следующий день наша спортсменка вновь вошла в топ-10, финишировав на девятой строчке.
Аяулым Амренова стала 26-й, Юлия Феклистова - 31-й, Юлия Галышева - 32-й.
Победу одержала Энтони Джакара (Австралия). Оливия Гьяччо из США стала второй, Джейлин Кауф (США) замкнула тройку лучших.
