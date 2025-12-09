Анна Городко вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

В рамках ЭКМ в Руке дважды состоялся розыгрыш наград в этом виде спорта. На первом из них Городко заняла седьмое место.

На следующий день наша спортсменка вновь вошла в топ-10, финишировав на девятой строчке.

Аяулым Амренова стала 26-й, Юлия Феклистова - 31-й, Юлия Галышева - 32-й.

Победу одержала Энтони Джакара (Австралия). Оливия Гьяччо из США стала второй, Джейлин Кауф (США) замкнула тройку лучших.

