Анна Данилина вышла в финал турнира серии «Большой Шлем»

В полуфинале French Open казахстанско-сербский дуэт обыграли Ульрикке Эйкери из Норвегии и Эри Ходзуми из Японии со счетом 6:7(5:7) 6:3, 7:5.

В финале Открытого чемпионата Франции Анна и Александра сыграют с победительницами противостояния между Дианы Шнайдер/Мирра Андреева-Сары Эррани/Жасмин Паолини.

Отметим, что для Анны Данилиной это уже третий финал на турнирах серии «Большой Шлем»: в 2022 году казахстанка играла в финале Australian Open в парном разряде, а в 2023 году стала чемпионкой в миксте на US Open.

На пути к финалу Данилина и Крунич прошли несколько непростых соперниц. В первом круге они одержали волевую победу над Магдой Линетт (Польша) и Бернардой Перой (США) — 6:7, 6:1, 6:4. Далее уверенно разобрались с китайско-тайваньской парой Синью Янь / У Фансянь — 6:4, 6:3, а затем переиграли Эйжу Мухаммад (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) — 6:4, 6:0, в четвертьфинале были повержены первая сеянная пара «Ролан Гаррос» - Катержина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) — 7:5, 4:6, 6:2.

Ранее мы сообщали о том, сколько заработала Анна Данилина за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».