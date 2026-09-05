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    Анна Данилина с победы стартовала на US Open-2026

    Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в матче первого круга заключительного в сезоне турнира категории Большого шлема Открытого чемпионата США, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Анна Данилина с победы стартовала на US Open-2026
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Данилина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, выступает на US Open в тандеме с сербкой Александрой Крунич. Их дуэт получил третий номер посева. В матче первого круга они играли против чилийки Алексы Гуарачи и египтянки Маяр Шериф. 

    Встреча продлилась два сета и завершилась победой Анны и Александры с итоговым счетом — 7:5, 7:6 (9:7).
    Теннисистки провели на хардовом корте ровно 2 часа. За это время Данилина и Крунич ни разу не подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали три брейк-поинта из 12 заработанных.

    Во втором круге казахстанско-сербский тандем встретится с победительницами противостояния Татьяна Мария (Германия)/Зейнеп Сонмез (Турция) и Екатерина Александрова/Талия Гибсон (Австралия). 

    Ранее сообщалось о том, что Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open-2026.

    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор