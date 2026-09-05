Анна Данилина с победы стартовала на US Open-2026

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в матче первого круга заключительного в сезоне турнира категории Большого шлема Открытого чемпионата США, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Данилина, занимающая шестое место в мировом рейтинге, выступает на US Open в тандеме с сербкой Александрой Крунич. Их дуэт получил третий номер посева. В матче первого круга они играли против чилийки Алексы Гуарачи и египтянки Маяр Шериф.



Встреча продлилась два сета и завершилась победой Анны и Александры с итоговым счетом — 7:5, 7:6 (9:7).

Теннисистки провели на хардовом корте ровно 2 часа. За это время Данилина и Крунич ни разу не подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали три брейк-поинта из 12 заработанных.



Во втором круге казахстанско-сербский тандем встретится с победительницами противостояния Татьяна Мария (Германия)/Зейнеп Сонмез (Турция) и Екатерина Александрова/Талия Гибсон (Австралия).

Ранее сообщалось о том, что Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open-2026.