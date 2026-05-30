Анна Данилина пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Во втором круге казахстанка (№6 в парном рейтинге WTA) в дуэте с Александрой Крунич из Сербии обыграла интернациональный тандем Майя Джойнт (Австралия) / Хенне Вандевинкель (Бельгия). Посеянные под вторым номером Данилина и Крунич с первых геймов владели преимуществом, надежно отыграли на своих геймах и завершили встречу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.



За выход в четвертьфинал турнира Большого шлема в Париже казахстанско-сербский дуэт поспорит с украинским тандемом Даяна Ястремская / Ангелина Калинина.



Помимо женского парного разряда, Анна Данилина продолжает борьбу и в миксте (смешанном разряде). 30 мая казахстанка в паре с американцем Джей-Джеем Трэйси проведет матч за выход в третий раунд соревнований.



На данный момент Анна Данилина остается последней представительницей Казахстана на нынешнем «Ролан Гаррос».

