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    23:26, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Анна Данилина одержала историческую для Казахстана победу на US Open

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    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара стала победительницей Открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеянных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счетом 6:3, 6:4.

    Таким образом, Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир «Большого шлема» в миксте.

    До этого турнира «Большого шлема» лучшим результатом Данилиной был финал на Australian Open-2022 в парном разряде.


    Теги:
    Спорт Теннис Главная для BELTA для mail.ru Анна Данилина
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