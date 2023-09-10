23:26, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6
Анна Данилина одержала историческую для Казахстана победу на US Open
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара стала победительницей Открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеянных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счетом 6:3, 6:4.
Таким образом, Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир «Большого шлема» в миксте.
До этого турнира «Большого шлема» лучшим результатом Данилиной был финал на Australian Open-2022 в парном разряде.