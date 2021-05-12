АНК запустила акцию в помощь пострадавшим при пожаре в Риддере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана начала акцию по сбору средств и гуманитарной помощи пострадавшим от пожара жителям поселка Лесной г.Риддера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

Создан оперативный штаб Ассамблеи, во всех домах дружбы открыты пункты приема предметов первой необходимости для дальнейшей отправки пострадавшим.

Координаторы работы штаба: Маратова Мадина Маратқызы - тел.: +7707 607 41 91, Рысбекова Кундыз Муратбаевна – тел.: +7 7172 74 01 28.

Для перевода денежных пожертвований пострадавшим открыт специальный банковский счет общественного объединения «Риддерская Ассоциация предпринимателей» «Бірлік»: KZ7094809KZT22031440, ИИН (БИН) 141140013670.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. Риддере: +7 747 348 07 86, + 7 705 904 86 64.

«Призываем всех казахстанцев откликнуться и оказать помощь пострадавшим. Наши соотечественники нуждаются в нашей с Вами поддержке!», - добавили в АНК.



