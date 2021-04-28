АНК выступила с обращением к народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана по итогам XXIX сессии выступила с обращением к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заключение сессии Ассамблея приняла итоговое обращение, в котором отмечается, что 30 лет назад с обретением Независимости наш народ под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы - Нурсултана Абишевича Назарбаева выбрал общественное согласие и общенациональное единство как главный принцип своего развития. Этот принцип стал незыблемым фундаментом успешных и масштабных социально-экономических реформ, последовательной и неуклонной демократизации политической системы, развития социального капитала нации.

Особые заслуги в укреплении независимости, мира и согласия в нашей стране принадлежат созданной по инициативе Елбасы Ассамблее народа Казахстана.

Ставшая общенародным институтом, Ассамблея укрепила приоритет единых ценностей и гражданских начал, обеспечила сплочение наших граждан на основе общности целей и задач. Благодаря работе Ассамблеи, этническое и культурное многообразие нашей страны стало важным фактором развития и реформ.

В Обращении подчеркивается историческая роль Елбасы в создании уникальной казахстанской модели мира и согласия.

Ассамблея призвала соотечественников активизировать работу по реализации общенациональных приоритетов развития, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым - повышению качества жизни всех граждан и укреплению человеческого потенциала нации, построению справедливого общества и эффективного государства.

А также выразила твердую уверенность, что, укрепляя Независимость и единство, мы добьемся успеха и процветания нашей Родины - Республики Казахстан!

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.