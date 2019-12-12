АНК выпустит пособия на тему межэтнических отношений в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошло расширенное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством заместителя председателя АНК – заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеита Туймебаева. Ж. Туймебаев озвучил несколько поручений на мероприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На предыдущих заседаниях нашего экспертного совета мы просили наши аналитические структуры подготовить методические пособия по межэтнической тематике. Они еще не подготовлены – прошу РГО «Қоғамдық келісім» совместно с Центром обеспечения межэтнических и межконфессиональных отношений до 30 декабря внести конкретные предложения по организации издания книг в следующем году», - сказал Ж. Туймебаев.

В них, по словам зампреда АНК, нужно предусмотреть все организационные вопросы, включая определение ответственной структуры, членов рабочих групп, источники финансирования и другое.

Он также отметил важность реализации Послания Главы государства, в частности укрепление роли государственного языка, как языка межэтнических коммуникаций.

«В этом году Научно-экспертный совет собирается уже в пятый раз. Научно-экспертный совет оказывает научно-экспертную поддержку АНК. В частности, проводилась работа по разъяснению приоритетов Послания Главы государства. В 2019 году члены Научно-экспертного совета подготовили и издали 24 монографии, наши ученые и эксперты приняли активное участие в научных конференциях, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности за проделанную работу», - добавил Ж. Туймебаев.