АНК: Выполнение Послания – гражданский долг, ответственность и честь каждого патриота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совет Ассамблеи народа Казахстана обратился к гражданам страны по реализации Послания Президента народу Казахстана« КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ». МИА «Казинформ» публикует текст обращения.

Дорогие соотечественники!

Сограждане!

Сегодня народ Казахстана стал свидетелем и участником исторического события - обращения Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с Посланием народу Казахстана.

Послание стало исключительным по своему значению, отвечающим на самые главные, актуальные и животрепещущие проблемы народа и страны.

Важно отметить, что этого Послания ждали все граждане Казахстана , надеясь найти в нем ответ на самые главные вопросы дальнейшего развития после экономических потрясений на мировых рынках, тяжелой пандемии, социально-экономических проблем.

Ассамблея народа Казахстана считает, что Послание Президента Казахстана К.К. Токаева дало самые исчерпывающие ответы на эти вопросы.

В поле зрения Послания - все ключевые сферы, от которых зависит благосостояние народа, социальное самочувствие каждого казахстанца.

Послание содержит точный диагноз всех причин , тормозящих развитие страны в экономической и социальной сфере, в области государственного управления, финансовой сфере.

Реформа государственного управления, новый курс экономического развития страны, поддержка малого и среднего бизнеса, усиление конкурентоспособности экономики, поддержка образования и медицины, новые механизмы стимулирования жилищного строительства – все эти вопросы касаются каждого гражданина страны.

Президент обозначил целостную стратегию действий по выведению социально-экономического развития страны на качественно новый вектор и новые принципы развития, основанный на приоритетах социальной справедливости, эффективности и конкурентоспособности.

Послание содержит предельно четкие поручения по всем главным направлениям реформирования ключевых отраслей жизнедеятельности Казахстана.

Ассамблея народа Казахстана ответственно заявляет, что Послание глубоко объективно отражает последовательный политический курс Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева на построение стабильного и процветающего Казахстана.

Реализация Послания потребует активного и профессионального участия не только государства, но всех институтов гражданского общества, неправительственных организаций, членов Ассамблеи народа Казахстана.

В такой ответственный момент необходимо укреплять единство и согласие нашего народа, ответственность каждого за будущее страны.

Ассамблея народа Казахстана, все граждане единой страны, полностью поддерживают задачи нового Послания Главы государства.

Мы глубоко убеждены, что это Послание станет мощным мобилизующим началом для всего народа.

Ассамблея народа Казахстана убеждена, что реализация задач Послания будет достигнута благодаря общенациональному единству и общественному согласию, благодаря уникальной модели мира и согласия Нурсултана Назарбаева.

Ассамблея народа Казахстана твердо уверена, что реализация задач сегодняшнего Послания станет возможностью для масштабного прорыва в развитии Казахстана.

Выполнение Послания – это гражданский долг, ответственность и честь каждого патриота нашей Отчизны.

Мы призываем народ Казахстана сплотиться для выполнения задач Послания Главы государства для построения стабильного процветающего Казахстана.

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