АНК: Пусть Курбан айт принесет в каждый дом благополучие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила мусульман с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляем Вас с добрым, светлым и сокровенным праздником Курбан айт!

Его ценности – милосердие и щедрость, чистота помыслов и солидарность поступков, великодушие и доброжелательность, имеют высочайший духовный и глубокий нравственный смысл. Они испокон веков сохраняли наш собственный национальный код, формировали самобытную культуру гуманности и свой путь развития.

В традициях нашего народа религия должна и может сохранять и укреплять общее согласие и единство, мир и покой среди сограждан, соединяя и сближая людей.

Дорогие сограждане! Пусть этот священный день подарит нам благодать и благословление, принесет в каждый дом благополучие, достаток, радость и уют!

Желаем Вам мира, здоровья и успехов в достижении намеченных планов!» - говорится в поздравлении АНК.