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    12:05, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    АНК прокомментировала инцидент в селе Пиджим

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева прокомментировала инцидент с массовой дракой в селе Пиджим Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

    Майя Бекбаева сообщила, что вчера днем в местной школе села Пиджим Панфиловского района Алматинской области между двумя старшеклассниками возникла ссора, которая переросла в драку между школьниками. В ходе драки пострадал один из учеников, ему оказана необходимая помощь. Он сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

    «Вечером в селе собирались местные жители, которые выражали недовольство тем, что на территории школы произошла групповая драка, которая привела к таким последствиям. В то же время отдельные подростки и молодые люди на эмоциях, под влиянием провокаторов, камнями разбили стекла в некоторых частных домах и автомашинах.

    Хочу особенно подчеркнуть, что каких-либо конфликтов, а тем более столкновений, между сельчанами на межэтнической почве нет, не было и не будет.

    Местные жители - и казахи, и уйгуры – много лет живут вместе, являются друзьями и соседями, все они искренне хотят мира и спокойствия», - заявила представитель АНК.

    М. Бекбаева добавила, что на месте обеспечивают общественный порядок представители местных исполнительных и правоохранительных органов, общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузиев, руководитель отдела секретариата АНК и по вопросам межэтнических отношений областного управления внутренней политики М. Батырбеков и директор КГУ «Қоғамдық келісім». Вместе с ними работают аксакалы, жигит-беши, представители гражданского общества.

    В настоящее время обстановка в селе Пиджим спокойная.

    Официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Бекбаева Майя Толегеновна


    Теги:
    Происшествия, ЧС АНК Главная Общество Алматинская область Происшествия
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