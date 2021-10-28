АНК прокомментировала инцидент в селе Пиджим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева прокомментировала инцидент с массовой дракой в селе Пиджим Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

Майя Бекбаева сообщила, что вчера днем в местной школе села Пиджим Панфиловского района Алматинской области между двумя старшеклассниками возникла ссора, которая переросла в драку между школьниками. В ходе драки пострадал один из учеников, ему оказана необходимая помощь. Он сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

«Вечером в селе собирались местные жители, которые выражали недовольство тем, что на территории школы произошла групповая драка, которая привела к таким последствиям. В то же время отдельные подростки и молодые люди на эмоциях, под влиянием провокаторов, камнями разбили стекла в некоторых частных домах и автомашинах.

Хочу особенно подчеркнуть, что каких-либо конфликтов, а тем более столкновений, между сельчанами на межэтнической почве нет, не было и не будет.

Местные жители - и казахи, и уйгуры – много лет живут вместе, являются друзьями и соседями, все они искренне хотят мира и спокойствия», - заявила представитель АНК.

М. Бекбаева добавила, что на месте обеспечивают общественный порядок представители местных исполнительных и правоохранительных органов, общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Кузиев, руководитель отдела секретариата АНК и по вопросам межэтнических отношений областного управления внутренней политики М. Батырбеков и директор КГУ «Қоғамдық келісім». Вместе с ними работают аксакалы, жигит-беши, представители гражданского общества.

В настоящее время обстановка в селе Пиджим спокойная.

Официальный представитель Ассамблеи народа Казахстана Бекбаева Майя Толегеновна