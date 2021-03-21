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    08:30, 21 Март 2021 | GMT +6

    АНК поздравила казахстанцев с праздником Наурыз

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Уважаемые соотечественники!

    Ассамблея народа Казахстана искренне поздравляет вас с праздником весеннего обновления Наурыз мейрамы!

    В нашей стране празднование Наурыза имеет свои самобытные традиции, берущие начало из глубин тысячелетней истории Великой Степи. День весеннего равноденствия наши предки называли «Ұлыстың ұлы күні», что отражает то важное значение, которое придавалось казахским народом этому периоду природного расцвета.

    И сегодня главные принципы праздника неизменны – это народное благополучие и единство, утверждение ценностей гуманизма и солидарности, сохранение мира и согласия.

    В год 30-летия Независимости праздник Наурыз мейрамы позволяет нам еще сильнее прочувствовать непрерывную связь времен и поколений. Он отображает богатство возрожденной национальной культуры и искусства, сочетание народных традиций и современности.

    Дорогие друзья!

    Пусть один из самых добрых и любимых праздников весны – Наурыз принесет вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, любви, достатка, добрых вестей и ярких улыбок!

    Пусть Ваши дома всегда будут согреты любовью и благополучием!

    Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!



    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК Наурыз Главная Общество
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