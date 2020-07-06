АНК поздравила казахстанцев с Днем столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила всех казахстанцев с Днем столицы, передает МИА «Казинформ».

Поздравляя казахстанцев с Днем столицы, в Ассамблее народа Казахстана отметили, что сегодня Нур-Султан является национальной гордостью, центром проведения крупных международных мероприятий, олицетворением единства казахстанцев и устремления в будущее.

«Столица стала символом Независимости и созидательной энергии народа Казахстана. Качественные показатели стремительного развития подтверждаются колоссальными объемами строительства, динамичными темпами роста населения, превращением в крупный социально-экономический и культурно-образовательный кластер.

Рождение Нур-Султана позволило сформировать новый образ мышления и жизни казахстанцев. Здесь созданы все условия для самореализации молодежи, воспитания нового поколения лидеров, модернизации общественного сознания граждан», - подчеркнули в АНК.

Исторически справедливо, что Столица носит имя своего автора и вдохновителя всех грандиозных начинаний – Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, уверены в АНК.

Он лично принимал участие и следил за ходом строительства, инициировал возведение главных достопримечательностей, прививал особый архитектурный стиль, уделял внимание обустройству каждой улицы города.

«В результате самоотверженного труда Елбасы Казахстан обрел город мечты, который дал мощный импульс развитию всей страны. Нурсултан Назарбаев по праву считается одним из самых выдающихся политиков XX и XXI веков. Для всех нас он является моральным ориентиром и обладает беспрекословным авторитетом», - сказали в Ассамблее.

«Дорогие сограждане! 6 июля мы отмечаем День Столицы и поздравляем нашего Елбасы с юбилеем! Поистине, эти даты невозможно представить друг без друга. В этот важный для всех нас день желаем всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и согласия, процветания нашей Столицы, благополучия Елбасы. Пусть праздник придаст нам силы и уверенности в достижении поставленных целей во благо Казахстана!» - поздравила Ассамблея народа Казахстана.