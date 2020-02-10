АНК открыла пункт сбора гуманитарной помощи жителям Кордайского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан открыла пункт сбора гуманитарной помощи жителям Кордайского района Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АНК.

«Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан просит всех неравнодушных жителей столицы принять активное участие в благотворительной акции «Жақыныңмен бірге бол!» - говорится в сообщении.

«Для оказания поддержки и гуманитарной помощи жителям Кордайского района Жамбылской области в столичном Доме дружбы открыт пункт сбора продуктов (мука, сахар, макароны и т.д.), одежды и предметов первой необходимости для дальнейшей отправки в населенные пункты Кордайского района. Признательны вам за понимание и поддержку наших соотечественников», - пояснили в АНК.

Адрес пункта приема: г. Нур-Султан, пр. Б.Момышулы, 24/9

Дата акции: с 10 по 13 февраля 2020 года включительно

Время работы: 9:00 – 18:00

Контакты: + 7 776 266 47 37 (Жансая), + 7 707 779 87 87 (Жомарт)