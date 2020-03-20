АНК организована акция «Біз біргеміз!» по раздаче медицинских масок
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана призывает всех граждан ответить конкретными действиями на обращение Елбасы и организовать работу по поддержке тех, кто больше других нуждается в помощи в это непростое время. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
«Сегодня Первый Президент Республики Казахстан – Елбасыобратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства,
которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В этой связи, Ассамблеей народа Казахстана организована благотворительная акция «Біз біргеміз!» по раздаче защитных медицинских масок социально уязвимым жителям регионов,
многодетным семьям и, особенно, людям преклонного возраста.
В акции приняли участие меценаты и благотворители Ассамблеи народа Казахстана, председатели этнокультурных объединений, волонтеры и неравнодушные граждане.
Благодаря общим усилиям на сегодняшний день оказана материальная помощь и поддержка более 200 семьям. Всего в регионах было распространено более 63 тысяч масок», - отметили в пресс-службе АНК.
В Нур-Султане роздано около 3500 штук масок на сумму более 600 тысяч тенге.
Меценаты Алматинской области оказали материальную поддержку на покупку 10 тысяч масок. 7 тысяч масок распространили представители АНК города Шымкента. Члены АНК Карагандинской области помогли приобрести 7 тысяч масок и 96 продуктовых наборов для ветеранов и малоимущих. Волонтерами Ассамблеи народа Казахстана Восточно-
Казахстанской области приобретены маски за счет благотворительных средств, а также организован их пошив силами волонтеров. Всего по региону планируется раздача 10 тысяч масок. Волонтерами Мангыстауской области самостоятельно сшито и
роздано более 2 тысячи масок. Представители Ассамблеи Жамбылской области оказали
материальную помощь 53 семьям, раздали 2630 масок и 325 антисептических товаров.
Добровольцы из Центра волонтерского движения АНК Костанайской области стали помощниками для городских поликлиник, откликнувшись на призыв медицинских учреждений о помощи в раздаче бесплатных лекарств пенсионерам и ветеранам Великой
отечественной войны и организовали доставку более чем по 50 адресам.
В Доме дружбы Кызылординской области молодежью- волонтерами за счет средств, собранных активистами ассамблеи и неравнодушными гражданами организован пошив 10000 масок. Члены Клуба волонтеров Северо-Казахстанской области, Центра волонтерского движения Ассамблеи организовали раздачу информационных листовок на улицах, торговых центрах, ЦОНах, медицинских учреждениях и других мест массового скопления людей.
В листовках содержится информация о мерах предосторожности, которые следует соблюдать каждому для недопущения заражения коронавирусом.
Кроме того, волонтеры информируют население о возможности приобретения продуктов питания, оформления и получения документов в ЦОНах в режиме online.
Волонтеры адресно доставляют лекарственные средства пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в лекарствах.
Организован пошив масок на дому, которые также будут розданы нуждающимся. Всего по региону планируется обеспечение 10 тысяч масками.
Волонтерами Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области ведётся информационно-разъяснительная работа в социальных сетях по профилактике и недопущению коронавирусной инфекции.
Акция Ассамблеи народа Казахстана продолжается.
Напомним, ранее Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.
Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения, сказал Нурсултан Назарбаев.
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