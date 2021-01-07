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АНК: Казахстанцы отмечают Рождество в атмосфере добрососедства и поддержки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Января 2021, 13:53
АНК: Казахстанцы отмечают Рождество в атмосфере добрососедства и поддержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана сердечно поздравляет православных христиан и всех казахстанцев со светлым праздником - Рождеством Христовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

Как отмечается в поздравлении, праздник Рождества изначально заложил самые чистые и лучшие устремления человечества, подарил надежду, изменил культуру и историю. Он оказал огромное влияние на формирование духовно-культурного и нравственного облика современного мира, несмотря на национальные и социальные различия.

В Казахстане православие, наравне с другими традиционными религиями, является одним из важных элементов общественного согласия и единства. Казахстанцы всегда отмечают Рождество в атмосфере добрососедства, взаимопонимания и поддержки.

Мы достигли этого благодаря тому, что за годы Независимости, следуя политике мира и согласия Нурсултана Назаробаева, превратили нашу полиэтничность и поликонфессиональность в стратегическое преимущество, а Казахстан стал местом Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Модель «Единство в многообразии» остается важным фактором успешного развития государства. Опираясь на традиционные казахстанские ценности, мы строим будущее на принципах мира и согласия, уважения и справедливости.


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