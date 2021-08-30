АНК: Исторический результат нашей Конституции - создание современного независимого Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила всех жителей страны с 30-летием Конституции. МИА «Казинформ» публикует текст поздравления.

Уважаемые соотечественники!

Ассамблея народа Казахстана поздравляет Вас с государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан!

Основной закон отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

В год 30-летия Независимости этот праздник наполняется особым символизмом и глубоким смыслом.

Неоспоримым историческим результатом нашей Конституции стало успешное создание современного независимого Казахстана, его государственного устройства, открытой рыночной экономики, миролюбивой политики, пользующейся уважением и признанием во всем мире.

Важно отметить, что Конституция закрепила фундаментальные основы работы государства и общества по укреплению общенационального единства, мира, дружбы и согласия между этносами, закрепляет права и обеспечивает равные возможности граждан вне зависимости от их этнической принадлежности.

Все эти постулаты стали основой для поступательного развития нашей страны, дали возможность вместе успешно реализовать все намеченные реформы.

Дорогие сограждане!

Призываем беречь наши казахстанские основы государственности и гражданские принципы, провозглашенные в Основном законе, и обеспечивать неукоснительное соблюдение его норм – как залога успешного развития, сохранения единства и согласия в стране.

Пусть День Конституции всегда будет символом патриотизма и ярким выражением нашей любви к Родине!

Желаем крепкого здоровья, успехов, добра и мира!