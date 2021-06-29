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    18:52, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    АНК эволюционирует каждый год - Марат Азильханов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как и государство, АНК эволюционирует каждый год. Об этом заявил заместитель председателя АНК Марат Азильханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как и государство, АНК эволюционирует каждый год, и вместе с АНК эволюционирует и наш научно-экспертный совет. Конечно, мы не застывшая форма, и хотелось бы на данном этапе обсудить наши дальнейшие планы. За 10 лет очень много работы сделано, освещались такие фундаментальные темы: как формирование политичного Казахстана, роль института президентства, национальная идея, государственная этнополитика, формирование диаспор, международная трансформация мультикультур и другие», - сказал Марат Азильханов, выступая на расширенном заседании Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.

    Он также добавил, что за годы работы Научно-экспертным советом АНК было проведено немало исследований.

    «Несомненно, мы проделали серьезную работу, сформирован солидный исследовательский багаж, но его нужно переосмысливать, перепрогнозировать и дать четкую оценку того, что имеется. Главным образом, определить, какие исследования нужно продолжать и какие нужно начинать и в каком направлении, какие аспекты мало изучены, какие аспекты не изучены вовсе. Эти исследования должны носить прагматичный характер. У этих исследований в конечном итоге должен быть потребитель. Все исследования должны быть актуализированы под текущие потребности», - подчеркнул Марат Азильханов.



    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК
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