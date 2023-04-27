АНК – это точка роста казахстанской идентичности – Никита Шаталов

АСТАНА. КАЗНФОРМ - Все реформы и выступления Президента преследуют одну цель – повышение устойчивости нашего государства и общества. Об этом заявил депутат Мажилиса Никита Шаталов, комментируя прошедшую сессию Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Мы идем на изменение политической системы и структуры экономики, несмотря на серьезные геополитические сдвиги, чтобы быстрее адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации. Другое важное направление, о котором сегодня Глава государства говорил на сессии АНК, – это укрепление гражданской идентичности. Это непростой путь в условиях информационных войн, которые беспокоят и наше общество. Но важно понимать, что мы состоялись как политическая нация. Мы, прежде всего, нация, скрепленная едиными символами и образом жизни, сформированным в мультикультурной среде. История нашего государства сложилась таким образом, что наша нация представляет собой крепкий сплав различных культур и языков, и это как раз и делает нас сильнее и устойчивее перед различными кризисами. Благодаря этому мы находим решение любых проблем вне зависимости от их сложности», - написал в Telegram Никита Шаталов.

Как отметил мажилисмен, в сегодняшнем выступлении Президент обозначил направления, которые позволят сделать казахстанскую идентичность ещё крепче.

«Первое – и это очень актуально в текущей геополитической ситуации – это ориентация только на наши национальные интересы, исключительно казахстанская прагматика вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. Второе – недопустимость внутренних провокаций и дискриминации, чёткое понимание ответственности за слова и действия и границ собственной и чужой свободы. Третье – государственный язык как инструмент объединения казахстанцев и повышения доверия друг к другу. Здесь важно отметить, что употребление казахского языка будет нарастать благодаря демографии. Это глубинный социальный тренд, и билингвальность вскоре станет нормой для абсолютного большинства наших граждан. Четвертое – активное участие АНК в местном самоуправлении и решении вопроса с компактным проживанием различных этнических групп, особенно в сельской местности. Это общий тренд, связанный с децентрализацией управления на всех уровнях и повышением разнообразия и представительства интересов», - перечислил эксперт.

«Ещё отдельно хочется сказать, что, несмотря на то, что институт Ассамблеи несколько раз пытались «списать» в публичном поле, он сохраняет свою устойчивость и востребованность. Это подчеркнул и Глава государства. АНК – это как раз точка роста казахстанской идентичности и площадка, которая позволяет нивелировать социальные риски, искать консенсус по различным вопросам и продвигать наши общие ценности», - резюмировал Н.Шаталов.