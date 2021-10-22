АНК должна стать ключевой организацией в формировании единой нации Казахстана – Ахмед Мурадов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана должна стать ключевой организацией в формировании единой нации. Такое мнение высказал председатель Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» Ахмед Мурадов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень символично, что сегодня состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, в канун 30-летия Независимости. Сегодня мы получили ответы на многие вопросы. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение акиму Туркестана построить Дом дружбы, я этому очень рад. Глава государства дал поручение всем акимам помогать советам матерей так, чтобы они могли эффективно работать. Это я тоже поддерживаю и благодарен за это.

Но, самое главное – то, что Касым-Жомарт Кемелевич в своем выступлении расставил приоритеты в таком порядке, чтобы в нашей стране главенствовал закон, сохранялись согласие, единство, стабильность и чтобы мы все были вовлечены в этот процесс. Впервые было четко сказано, что у нас в стране есть провокаторы. Соответственно, дано поручение прокуратуре, МВД, чтобы принимались меры, исходя из того, что провоцируют наши деятели, тем более в межэтнической сфере. Это очень знаковое поручение», – сказал А. Мурадов.

По его словам, поручение Главы государства о дальнейшем развитии казахского языка совпадает с основным стержнем всей работы Ассамблеи во все годы ее работы. Благодаря работе Ассамблеи многие казахстанцы хорошо освоили государственный язык, могут выступать на нем на различных площадках. Глава государства назвал деятелей, которые внесли свой вклад в становление Казахстана, начиная с Шокана Уалиханова и его сподвижников: Потанина и Достоевского. Вспомнил и Шолохова, Затаевича, Семашко, Анатолия Кима. То есть, людей разных национальностей, обозначив их, как истинных патриотов Казахстана, которые работали во славу Казахстана и, зная казахский язык, способствовали его продвижению. В этом контексте будет очень полезным празднование 200-летия Достоевского, которое пройдет в следующем году в городе Семее. Поэтому, Президент поручил строить работу в сфере межэтнических отношений на основе научного анализа ситуации, а не на заявлениях отдельных лиц.

А. Мурадов напомнил также, что Президент назвал Ассамблею институтом общенациональной солидарности, и на этом институте будет базироваться вся работа по консолидации казахстанского общества.

«Наша Ассамблея со всеми ее структурами должна стать ключевой организацией для обеспечения главной идеи – формирования единой нации Казахстана», – подчеркнул А. Мурадов.