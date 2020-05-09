Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Ассамблея народа Казахстана

АНК: День Победы  - символ подвига, героизма наших прадедов, дедов и отцов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Мая 2020, 08:34
АНК: День Победы  - символ подвига, героизма наших прадедов, дедов и отцов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – День Победы для каждой казахстанской семьи стал особенно дорогим и близким, немеркнущим символом беспримерного подвига, героизма и величия наших прадедов, дедов и отцов. Об этом говорится в тексте поздравления АНК, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники! Поздравляем вас по случаю празднования 75-ой годовщины Великой Победы! Этот день для каждой казахстанской семьи стал особенно дорогим и близким, немеркнущим символом беспримерного подвига, героизма и величия наших прадедов, дедов и отцов. Имена Бауржана Момыш-улы и Алии Молдагалиевой, Рахимжана Кошкарбаева и Ивана Панфилова, Нуркена Абдирова и Талгата Бегельдинова - многих других сынов и дочерей нашего народа олицетворяют огромный вклад Казахстана в победу всего человечества над фашизмом. Благодаря их доблести и самоотверженности сегодня мы укрепляем и развиваем независимый Казахстан.

Память об этом подвиге священна. В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину, тех, кто на пределе человеческих возможностей работал в тылу, внося неоценимый вклад для защиты родной земли. Мы с чувством глубокой признательности отдаем дань благодарности ветеранам и труженикам тыла - живым свидетелям нашей общей героической победы.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Мы от всей души поздравляем вас с праздником. Низкий вам поклон, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть в ваших домах всегда царит мир и спокойствие! Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким! Честь и слава вам, ветераны! С Великой Победой!» - отметили в Ассамблее народа Казахстана.


История Казахстана   АНК   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец