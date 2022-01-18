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АНК будет содействовать работе фонда «Қазақстан халқына»

18 Января 2022 16:26
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АНК будет содействовать работе фонда «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана будет содействовать работе фонда «Қазақстан халқына». Об этом заявил заместитель председателя АНК Марат Азильханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выступление Президента обозначило новую повестку дня и видение нашего общего будущего. Это призыв - принять участие в построении Нового Казахстана. В эти дни принимается много системных мер, в том числе по восстановлению пострадавших объектов, создан социальный фонд «Қазақстан халқына», который будет решать социальные вопросы государства. Таким образом, социальная ответственность и консолидация всего общества становятся императивами нашей жизни. Убежден, что Ассамблея народа Казахстана должна в первых рядах содействовать работе этого фонда. Поэтому сегодня, выражая твердую поддержку всем предложенным Главой государства мерам, мы разворачиваем новый веток нашей работы в данном направлении», - заявил Марат Азильханов.

По его словам, продолжается реализация волонтерских и благотворительных акций во всех регионах.

Спикер заверил, что АНК будет вносить непосильную помощь в восстановлении разрушенных зданий и объектов, оказывать помощь нуждающимся, особенно семьям пострадавших военнослужащих и сотрудников полиции.

«Во-вторых, необходимо до 25 января во всех домах дружбы провести собрания с членами АНК, меценатами по разъяснению целей и задач работы фонда «Қазақстан халқына», а также по сбору средств в этот фонд среди представителей крупного бизнеса. В-третьих, необходимо организовать информационное сопровождение работы АНК. В-четвертых, 2022 год объявлен Годом детей. Мы бы хотели отдельные проекты АНК переориентировать на эту цель. Советы матерей АНК, «Ассамблея жастары» должны стать драйвером таких проектов. Мы встретимся с Уполномоченным по правам ребенка в РК Аружан Саин и наметим конкретные мероприятия в этом направлении», - добавил М. Азильханов.


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#АНК   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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