АНК будет непосредственным реализатором задач  Послания Президента – Тауфик Каримов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Доме дружбы состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Члены Совета АНК обсудили механизмы реализации Послания Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Конгресса татар и башкир Казахстана, заместитель председателя АНК Тауфик Каримов отметил, что предложенный Президентом пакет экономических реформ глубоко меняет характер экономического развития, делает его нацеленным на раскрытие потенциала наших граждан

По словам Тауфика Каримова, Послание подводит практическую материальную базу и социальный фундамент строительства Нового Казахстана и Второй республики.

«С другой стороны, провозглашается новая экономическая политика, целью которой определен качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Она будет достигнута за счет стимулирования частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и обеспечение равных возможностей для всех. В целом предложенный пакет экономических реформ глубоко меняет характер экономического развития, делает его нацеленным на раскрытие потенциала наших граждан. Его дополняют системные меры по развитию социального блока, который обеспечит скоординированное и сбалансированное развитие всех сфер государства – экономики, социальной сферы, политики. Ассамблея будет непосредственным участником и активным реализатором задач Послания», - сказал на заседании заместитель председателя АНК.

Спикер подчеркнул, что у Ассамблеи также есть особая миссия в создании Нового Казахстана – укрепление общественного согласия и общенационального единства.

«Об этом Глава государства четко указал в Послании. В частности, Президент подчеркнул, что мы будем укреплять общенациональное согласие, партнерство власти и общества, концепцию «Слышащего государства». Он призвал сфокусироваться не на разделительных линиях, а консолидироваться ради достижения масштабных целей. Именно в этом глубинный смысл идеи Нового справедливого Казахстана. Этот вопрос Президент привязал с особо важной задачей – сохранить суверенитет и территориальную целостность страны. Для дальнейшего укрепления государственности нам необходима сплоченность. Другого пути нет. Глава государства в данном контексте четко расставил приоритеты, что единство народа всегда будет нашей самой главной ценностью, которая сегодня приобретает еще большее значение. Превыше всего – мир и стабильность. Для нас эта установка должна стать генеральной линией, над которой мы будем предметно и практически работать», - добавил Тауфик Каримов.

В мероприятии приняли участие руководители республиканских этнокультурных объединений, члены АНК и ее Совета, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Совета матерей, советов общественного согласия, научно-экспертного сообщества АНК.

















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