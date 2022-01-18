АНК активно участвует в ликвидации последствий январских событий - Марат Азильханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана сегодня активно участвует в ликвидации последствий трагических событий, в частности проходят волонтерские акции, добровольцы сдают кровь для пострадавших. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эти дни, несмотря на отсутствие традиционных коммуникаций, проведена огромная разъяснительная работа с широкими массами населения этносов депутатами Мажилиса Парламента РК, представителями государственных органов, общественными деятелями, членами АНК, республиканских и региональных общественных структур АНК, СМИ. Я хочу поблагодарить всех членов Ассамблеи за ваш патриотизм, чувство гражданского долга и верности Конституции страны», - обратился к представителям этнокультурных объединений Марат Азильханов в ходе круглого стола.

По его словам, Ассамблея народа Казахстана сегодня активно участвует в ликвидации последствий трагических событий. В регионах проходят волонтерские акции, сбор благотворительных средств для пострадавших и социально-незащищенных слоёв населения, семьям погибших.

«Особенно хочу отметить работу нашей молодежи «Ассамблея жастары». Молодежь АНК организовала доставку горячего питания сотрудникам правоохранительных органов на блокпостах и работникам коммунальных служб, которые заняты уборкой на улицах. Во многих городах сдавали кровь для пострадавших. Волонтеры АНК присоединились к акциям Национальной волонтерской сети», - отметил М. Азильханов.