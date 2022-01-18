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АНК активно участвует в ликвидации последствий январских событий -  Марат Азильханов

18 Января 2022 16:09
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АНК активно участвует в ликвидации последствий январских событий -  Марат Азильханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассамблея народа Казахстана сегодня активно участвует в ликвидации последствий трагических событий, в частности проходят волонтерские акции, добровольцы сдают кровь для пострадавших. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В эти дни, несмотря на отсутствие традиционных коммуникаций, проведена огромная разъяснительная работа с широкими массами населения этносов депутатами Мажилиса Парламента РК, представителями государственных органов, общественными деятелями, членами АНК, республиканских и региональных общественных структур АНК, СМИ. Я хочу поблагодарить всех членов Ассамблеи за ваш патриотизм, чувство гражданского долга и верности Конституции страны», - обратился к представителям этнокультурных объединений Марат Азильханов в ходе круглого стола.

По его словам, Ассамблея народа Казахстана сегодня активно участвует в ликвидации последствий трагических событий. В регионах проходят волонтерские акции, сбор благотворительных средств для пострадавших и социально-незащищенных слоёв населения, семьям погибших.

«Особенно хочу отметить работу нашей молодежи «Ассамблея жастары». Молодежь АНК организовала доставку горячего питания сотрудникам правоохранительных органов на блокпостах и работникам коммунальных служб, которые заняты уборкой на улицах. Во многих городах сдавали кровь для пострадавших. Волонтеры АНК присоединились к акциям Национальной волонтерской сети», - отметил М. Азильханов.


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#АНК   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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