АНК: 30-летие Независимости - выдающееся событие в нашей истории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравляет соотечественников с 30-летием Независимости, передает МИА «Казинформ».

Дорогие соотечественники!

Сегодня народ Казахстана отмечает выдающееся событие в своей истории – 30-летие Независимости Республики Казахстан.

Этот важный рубеж стал ярким результатом исторического выбора народа Казахстана и осуществления его исконного права - быть хозяином своей судьбы, жить на своей земле, самостоятельно определять пути своего развития в стремлении к свободе и процветанию!

За 30 лет такие понятия как независимость, суверенитет, территориальная целостность, единый народ обрели содержательное наполнение - прочное экономическое и социальное основание, стабильную общественно-политическую и эффективную правовую системы, высокое духовно-культурное богатство и консолидирующий государственный язык.

Казахстан стал признанным и авторитетным членом международного сообщества, известным своей дружественной политикой, миролюбивыми интеграционными инициативами, а также взвешенной конструктивной позицией по всем вопросам международных отношений.

Выдающиеся успехи Казахстана в строительстве сильного независимого государства стали возможными благодаря миру, единению, любви к Родине, ставших краеугольным камнем развития Казахстана.

Все эти годы, благодаря политической воле Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева, направленной на укрепление общенационального единства, народ Казахстана строил новую страну в обстановке спокойствия, без потрясений и конфликтов.

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, продолжая стратегический курс Елбасы, реализует новый этап экономических, социальных и политический преобразований.

Долгосрочная стабильность, гражданский мир, межэтническое согласие и межконфессиональный диалог являются не только неотъемлемой частью жизни каждого казахстанца, но основой формирования качественно новой национальной идентичности, модернизации общественного сознания на новом этапе государственного строительства.

Мы призываем всех граждан как зеницу ока беречь единство и согласие, гордо приумножать достижения и вносить свой вклад в развитие страны.

Желаем процветания и благополучия, мира и спокойствия, общих побед нашему Казахстану и каждому её гражданину.

С Днём Независимости!» - говорится в поздравлении.







