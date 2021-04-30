АНК: 1 Мая - символ нашей сплоченности и общей ответственности за нашу Родину
«Уважаемые соотечественники!
Ассамблея народа Казахстана сердечно поздравляет Вас с добрым и светлым Праздником единства народа Казахстана!
День 1 Мая стал символом нашей сплоченности и общей ответственности за нашу Родину. История 30-летнего периода Независимости не раз убедительно доказала, что только благодаря общественному согласию и единству народа Казахстана любые трудности всегда успешно преодолевались, а социально-экономические реформы достигали своих целей.
Этот праздник символизирует главное достижение и стратегическое преимущество нашей страны – это незыблемый гражданский патриотизм и межэтническая гармония, в основе которых лежат общая историческая судьба и общее будущее.
Прошедшая накануне XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана в очередной раз подтвердила, что вопросы мира и согласия являются главными приоритетами государства и общества.
Дорогие друзья!
В этот праздник мы желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот день принесет в наши дома много радости!
Примите наши самые теплые поздравления с Праздником единства народа Казахстана!
Мира и процветания нашей родной земле!» - говорится в поздравлении.