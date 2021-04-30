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    11:00, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    АНК: 1 Мая - символ нашей сплоченности и общей ответственности за нашу Родину

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана поздравила казахстанцев с 1 Мая. МИА «Казинформ» публикует полный текст поздравления.

    «Уважаемые соотечественники!

    Ассамблея народа Казахстана сердечно поздравляет Вас с добрым и светлым Праздником единства народа Казахстана!

    День 1 Мая стал символом нашей сплоченности и общей ответственности за нашу Родину. История 30-летнего периода Независимости не раз убедительно доказала, что только благодаря общественному согласию и единству народа Казахстана любые трудности всегда успешно преодолевались, а социально-экономические реформы достигали своих целей.

    Этот праздник символизирует главное достижение и стратегическое преимущество нашей страны – это незыблемый гражданский патриотизм и межэтническая гармония, в основе которых лежат общая историческая судьба и общее будущее.

    Прошедшая накануне XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана в очередной раз подтвердила, что вопросы мира и согласия являются главными приоритетами государства и общества.

    Дорогие друзья!

    В этот праздник мы желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот день принесет в наши дома много радости!

    Примите наши самые теплые поздравления с Праздником единства народа Казахстана!

    Мира и процветания нашей родной земле!» - говорится в поздравлении.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК
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