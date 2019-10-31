Анимационная индустрия Казахстана выходит на новый уровень

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ведущие российские мультипликаторы выразили заинтересованность в профессиональном сотрудничестве с анимационной индустрией Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы с рабочим визитом по инициативе министерства культуры Российской Федерации и при непосредственном содействии Государственного Центра поддержки национального кино приехали директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев и генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

Гости из соседней страны в течение двух дней проводят ряд встреч со своими казахстанскими коллегами и рабочие переговоры, мастер-классы, а также встречи в формате обмена опытом.

«Для российской анимации в целом вопрос ко-продукции, обмена опытом очень актуальная тема. На сегодня у нас несколько проектов делается с российскими студиями, а также с французской студией. Мы начинаем постепенно уходить в зарубежье. Нам очень интересен Азиатский рынок. Вообще, в анимации ко-продукция – это очень развитое явление. Оно связано с тем, что в анимации вы работаете с очень большим количеством микрозадач, вам нужен большой коллектив и времени для того, чтобы произвести кино. Настолько много по сравнению с цифровым фильмом, что вложения в анимацию были бы неэффективны, если бы мы не могли масштабировать производство», - отметил Борис Машковцев.





В ходе встречи с руководством Госцентра, российские мультипликаторы обозначили круг интересующих их вопросов. Так, в числе приоритетных моментов - государственная поддержка фильмопроизводства в Казахстане, детали анимационного производства, знакомство и обсуждение возможного сотрудничества с частными студиями, а также изучение уровня образования в области анимации в Казахстане.

«У нас сейчас существует кризис в анимационном кино и как-то его нам всем надо преодолеть. Я, конечно, за совместный проект, за ко-продакшн. Анимационное полное кино – это очень дорогостоящая и трудоемкая работа. Легче снять три художественных игровых фильма, чем один большой анимационный фильм», - сказала председатель правления Государственного Центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова .

По ее словам, средняя стоимость полнометражного мультфильма в других странах оценивается свыше 20 миллионов долларов, так как над одним проектом могут работать от 200 до 300 человек в течение 2-3 лет, в том числе и аниматоры, и художники.

«Анимационный фильм - сложный процесс, связанный с компьютерной графикой, IT-технологиями. Но я за анимационные фильмы и сериалы, потому что - это тот вид киноискусства, которое объединяет всех, всю семью. Хорошие мультфильмы - они все добрые, а доброта помогает людям жить, становиться лучше. Поэтому я за анимационное кино, я хочу, чтобы мы открылись своим соседям, партнерам и помогали друг другу», - заявила Гульнара Сарсенова.