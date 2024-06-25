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    22:17, 24 Июнь 2024 | GMT +6

    Англию настигла жара

    Англию настигла жара
    Фото: standard.co.uk

    На большей части территории Англии вступила в силу «желтая тревога» о жаре, поскольку в некоторых районах страны температура достигнет 31°C, передает агентство Kazinform.

    «Желтая тревога» объявляется в периоды сильной жары, которая в основном затрагивает уязвимых людей.

    Предупреждение, выпущенное совместно Агентством безопасности здравоохранения Великобритании и Метеорологическим бюро, вступает в силу с понедельника по четверг.

    Уведомление также подчеркивает риск усиления нагрузки на службы здравоохранения в результате прогнозируемой небольшой волны тепла.

    Было обращено внимание на «повышенный риск смертности среди уязвимых групп населения и повышенную вероятность того, что в помещениях станет очень жарко» на западе, северо-западе, юго-западе и северо-востоке Англии, а также в Лондоне.

    Метеорологи предупреждают, что уровень ультрафиолета будет высоким и призывают пользоваться средствами защиты, такими как солнцезащитный крем и не забывать про увлажнении. Людям, чувствительным к солнцу, следует принять дополнительные меры предосторожности, заявляют они.

    Теги:
    Погода Великобритания Мировые новости Жара
    Галымжан Караманулы
    Автор
    Галымжан Караманулы
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