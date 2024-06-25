Англию настигла жара

На большей части территории Англии вступила в силу «желтая тревога» о жаре, поскольку в некоторых районах страны температура достигнет 31°C, передает агентство Kazinform.

«Желтая тревога» объявляется в периоды сильной жары, которая в основном затрагивает уязвимых людей.

Предупреждение, выпущенное совместно Агентством безопасности здравоохранения Великобритании и Метеорологическим бюро, вступает в силу с понедельника по четверг.

Уведомление также подчеркивает риск усиления нагрузки на службы здравоохранения в результате прогнозируемой небольшой волны тепла.

Было обращено внимание на «повышенный риск смертности среди уязвимых групп населения и повышенную вероятность того, что в помещениях станет очень жарко» на западе, северо-западе, юго-западе и северо-востоке Англии, а также в Лондоне.

Метеорологи предупреждают, что уровень ультрафиолета будет высоким и призывают пользоваться средствами защиты, такими как солнцезащитный крем и не забывать про увлажнении. Людям, чувствительным к солнцу, следует принять дополнительные меры предосторожности, заявляют они.