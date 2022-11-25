Англия — США: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

25 Ноября 2022, 20:12

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 25 на 26 ноября в Эль-Хауре состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Англии и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Англия — США начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

В первом матче на чемпионате мира в Катаре сборная Англии разгромила команду Ирана — 6:2. У англичан голы забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45+1), Маркус Рэшфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я); у Ирана дубль оформил Мехди Тареми (65-я и 103-я, с пенальти). Сборная США стартовала на ЧМ-2022 с ничьей с Уэльсом: у американцев забил Тимоти Веа (36-я минута), у валлийцев — Гарет Бэйл (82-я, с пенальти).

ФОТО: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES