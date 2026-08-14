Англия приблизилась к полной ликвидации гепатита C

За последние 10 лет в Англии от гепатита C вылечили более 100 тыс. человек. Благодаря современной терапии страна рассчитывает справиться с заболеванием раньше установленного ВОЗ срока — 2030 года, передает агентство Kazinform.

Гепатит C поражает печень и без лечения может привести к циррозу, печеночной недостаточности и раку печени. При этом заболевание может долго протекать без заметных симптомов, поэтому некоторые пациенты узнают об инфекции уже после серьезного повреждения печени.

В 2015 году Национальная служба здравоохранения Англии начала широко применять современные противовирусные препараты. Лечение проводится таблетками и обычно занимает от восьми до 12 недель. За 10 лет лечение получили более 100 тыс. человек — это более 80% пациентов с выявленным гепатитом C. Таким образом, Англия уже превысила установленный ВОЗ ориентир, цитирует исследование английская редакция Qazinform.

За тот же период смертность из-за вируса снизилась на 36%. По оценкам ведомства, благодаря эффективному лечению в течение следующих десяти лет число пациентов, которым потребуется пересадка печени, может сократиться на 80%.

Как в Англии выявляют людей, не знающих о диагнозе

Одной из главных задач остается поиск людей с невыявленной инфекцией. С 2022 года во многих отделениях неотложной помощи пациентам, которым назначают анализ крови, дополнительно предлагают пройти тестирование на гепатит C. Благодаря этому заболевание обнаружили у 1900 человек, которые ранее не знали о своем диагнозе.

Терапевты также спрашивают новых пациентов, переливали ли им кровь до 1996 года. Таким образом минздрав пытается выявить людей, которые могли заразиться через инфицированную донорскую кровь.

Кроме того, людям из групп риска предлагают бесплатно и конфиденциально заказать тест для самостоятельного использования дома. В первую очередь провериться рекомендуют тем, кто употребляет или ранее употреблял инъекционные наркотики, делал татуировки за границей или переехал в Англию из стран, где распространенность гепатита C была выше.

Отдельно ведомство призывает пройти тестирование взрослых, родившихся в Украине, Румынии, Эстонии, Латвии, Польше, Албании, Литве, Болгарии, Чехии и Словакии. Некоторые из них могли заразиться во время медицинских или стоматологических процедур до внедрения современных стандартов стерилизации в 1991 году.

В службе здравоохранения Англии также привели историю 65-летнего пациента Пола Итуэлла из Блэкберна, у которого не было симптомов. Инфекцию обнаружили после обычного обследования печени, по результатам которого терапевт назначил ему тест на гепатит C. Лечение заняло 12 недель, в течение которого мужчина принимал по одной таблетке в день и несколько раз сдавал анализы крови. После терапии он призвал людей, которые могли подвергнуться риску заражения, пройти тестирование и не откладывать проверку.

Ранее в санэпидемслужбе рассказали, как снизить риск заражения вирусными гепатитами.