Англия потеряла очки в матче с Данией

Англичане, которых многие считают одними из фаворитов ЕВРО-2024, не смогли подтвердить предположения экспертов, и доказать свое право на безоговорочное лидерство в Группе С, передает корреспондент агентства Kazinform.

В захватывающем матче, в котором присутствовало напряжение и интрига, Англия не смогла обыграть Данию. Результат был достигнут в первом тайме, когда англичане открыли счет, но соперник сумел сравнять положение до перерыва.

Во втором тайме вязкая игра чередовалась вспышками активности у тех, и у других ворот, но матч так и завершился вничью.

После второго тура лидирует Англия с 4 очками. Второе-третье место делят Дания со Словенией – по 2 очка. Замыкает квартет Сербия, у которой в активе одно очко.

Обладатели путевок в плей-офф станут известны после последних матчей в группе, в которых сыграют: Англия – Словения, Дания – Сербия.

Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18.00, 21.00 и в 00.00 по времени Астаны.