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    00:18, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Англия потеряла очки в матче с Данией

    Англия потеряла очки в матче с Данией
    Фото: UK-football

    Англичане, которых многие считают одними из фаворитов ЕВРО-2024, не смогли подтвердить предположения экспертов, и доказать свое право на безоговорочное лидерство в Группе С, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В захватывающем матче, в котором присутствовало напряжение и интрига, Англия не смогла обыграть Данию. Результат был достигнут в первом тайме, когда англичане открыли счет, но соперник сумел сравнять положение до перерыва.

    Во втором тайме вязкая игра чередовалась вспышками активности у тех, и у других ворот, но матч так и завершился вничью.

    После второго тура лидирует Англия с 4 очками. Второе-третье место делят Дания со Словенией – по 2 очка. Замыкает квартет Сербия, у которой в активе одно очко. 

    Обладатели путевок в плей-офф станут известны после последних матчей в группе, в которых сыграют: Англия – Словения, Дания – Сербия.

    Добавим, что казахстанские телеканалы Qazaqstan и Qazsport ведут прямую трансляцию чемпионата Европы. Время начала матчей в 18.00, 21.00 и в 00.00 по времени Астаны.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Великобритания
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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