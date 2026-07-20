Англия осталась единственной сборной с одним титулом чемпиона мира

Перед началом чемпионата мира 2026 года сборная Англии была единственной командой, имевшей один титул чемпиона мира. После победы Испании в финале над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время англичане сохранили этот статус в одиночку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Впервые «красная фурия» стала сильнейшей сборной планеты в 2010 году.

Таким образом, список самых титулованных сборных мира теперь выглядит следующим образом: Бразилия — пять титулов, Германия и Италия — по четыре, Аргентина — три, Уругвай, Франция и Испания — по два, Англия — один.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом перед стартом турнира являлась сборная Аргентины, выигравшая мировое первенство 2022 года в Катаре.

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