Англия и Уэльс запретят использование ножей-зомби

В Англии и Уэльсе была запущена программа амнистии и компенсации для лиц, владеющих ножами и мачете в стиле зомби, в преддверии нового запрета на это оружие, который вступит в силу в следующем месяце. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Новые поправки, которые вступят в силу с 24 сентября, направлены на то, чтобы закрыть лазейку в действующем законодательстве. Планируется признать, что владение, производство, перевозка или продажа широкого ассортимента ножей-зомби, которые часто используются преступными группировками, являются уголовным преступлением.

Тем, кто владеет таким оружием на законных основаниях, рекомендуется сдать его в полицейских участках, не опасаясь судебного преследования. В некоторых случаях они также могут иметь право на компенсацию.

Существуют исключения, например, хозяева специальных мачете, используемых в лесном хозяйстве или старинных самурайских мечей могут быть освобождены от ответственности, но владельцам рекомендуется уточнить статус своего оружия в местной полиции, чтобы убедиться в соблюдении закона.

Этот шаг последовал за неудачной попыткой консервативного правительства ввести аналогичный запрет в 2016 году, которая была сорвана из-за юридической лазейки. Ранее, хотя ношение большого холодного оружия в общественных местах было запрещено законом, эти предметы все еще можно было хранить и продавать, если на их рукоятках не было изображений насилия.

В 2022 году в Англии и Уэльсе было зарегистрировано более 45 тысяч преступлений с применением холодного оружия, что отражает небольшой рост по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, в 2019 году эти показатели оставались несколько ниже, чем до пандемического пика. В 2023 году количество преступлений, связанных с применением холодного оружия, несколько снизилось, при этом некоторые регионы сообщили о значительном сокращении числа преступлений благодаря усиленным усилиям полиции и общественным программам.

Всплеск объясняется различными факторами, включая бандитизм, социальное неравенство и рост вовлеченности молодежи в преступную деятельность.