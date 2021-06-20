Ангелы в белых халатах: Казахстан отмечает День медицинского работника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По традиции ежегодно каждое третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В этот праздник мы чествуем ангелов в белых халатах - настоящих героев нашего времени, спасающих жизнь сотни людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование Дня медицинского сотрудника установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году. Традиция отмечать эту дату сохранилась еще со времен существования СССР - тогда он был учрежден Постановлением Президиума ВС от 1 октября 1980 года. После распада Союза в одних странах праздник отменили, в других - перенесли на иную дату. В этот день также принимают поздравления медицинские работники Армении, Беларуси, Молдовы, России, Украины.

В наше время нет значимее профессии, чем профессия врача. Ежедневно они спасают человеческие жизни, оказывают первую медицинскую помощь, определяют характер заболевания и пути его лечения. С начала пандемии коронавирусной инфекции их роль в обществе укрепилась. Нужно отдать дань уважения всему медицинскому персоналу, отважно воевавшему с невидимым врагом. Когда было неизвестным происхождение и течение болезни, именно медики оказались на передовой, рискуя своей жизнью, лечили инфицированных.

По сведениям Минздрава на сегодня в Казахстане трудятся около 260 тысяч медицинских специалистов, в том числе более 75 тысяч врачей, 185 тысяч средних медицинских работников. Каждый день проводится свыше 2 тысяч операций, принимается более одной тысячи родов, обслуживается свыше 420 тысяч человек в поликлиниках и 18 тысяч вызовов скорой помощи.

В преддверии профессионального праздника медиков Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом.

Глава государства, развязав церемониальную ленту, возложил цветы к мемориалу, а после обратился с речью к присутствующим на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие мемориала «Алтын жүрек» символизирует солидарность и сплоченность казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции.

«Это дань уважения нашим соотечественникам, боровшимся с этой глобальной эпидемией. Памятник призван стать символом нашего теплого отношения ко всем, кто проявил героизм в это тяжелое время», – подчеркнул Президент.

В 2020 году Указом Главы государства была учреждена медаль «Халық алғысы», которой были награждены многие наши сограждане, находившиеся на передовой в борьбе с пандемией. Эта награда стала знаком безмерной признательности народа нашим согражданам, большинство из которых работники здравоохранения, за их самоотверженный труд и героизм.

Также для повышения статуса медработников в обществе Президент предложил ввести звание «Заслуженный врач Республики Казахстан», включающее материальное вознаграждение, размер которого определит Правительство.

Отрадно, что с каждым годом по достоинству оценивается труд медицинских работников. Об их трудолюбии и доброте слагаются легенды, возводятся памятники, появляются муралы. В профессиональный праздник медиков организовывают концертные программы, медработников награждают почетными грамотами и медалями, одаривают комплиментами и подарками, чтобы выразить признательность тем, кто лечит их от опасных болезней, спасает жизни.

Как отметил в своей поздравительной речи министр здравоохранения Алексей Цой, каждый из них по зову сердца связал свою судьбу с этой благородной профессией, требующей глубоких знаний, исключительного трудолюбия, высокой самоотдачи, а главное – чуткости, отзывчивости и гуманизма. В действительности медицинские работники – это стратегический ресурс нашей страны.

«Последние годы мы наблюдаем улучшение двух самых важных показателей: увеличивается продолжительность жизни и растет рождаемость. И за каждыми из этих достижений, конечно же, стоит ваш титанический труд работников здравоохранения - людей самых разных специальностей, которые ответственно относятся к своему делу», - отметил Алексей Цой.

По словам министра, пандемия заставила нас пересмотреть многие ценности, особенно изменить отношение к людям в белых халатах. Они второй год сражаются с невидимым врагом, рискуя собственным здоровьем, чтобы спасти жизнь каждого больного. За сухими цифрами сводок заболевших и выздоровевших кроется самоотверженный и героический труд в борьбе с пандемией тысячей медицинских работников.

«Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем нашим медицинским работникам за их бесценный вклад в охрану здоровья казахстанцев. Мы глубоко скорбим по безвременно ушедшим коллегам, кого не пощадила коварная инфекция. Каждый человек – огромная, невосполнимая потеря для системы здравоохранения страны. Примите еще раз мои искренние соболезнования. Светлая память о погибших врачах останется в сердцах тысячи пациентов. Пусть их надежды и мечты исполнят достойные ученики. Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Ваш опыт помогает сохранять традиции и служат примером для новых поколений специалистов», - сказал Алексей Цой.