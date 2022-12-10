Ангелина Лукас вновь заявила о готовности провести бой с Назым Кызайбай

10 Декабря 2022, 16:48

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас вновь заявила о готовности провести бой на профи-ринге с Назым Кызайбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции перед титульным боем в Алматы журналисты спросили у Ангелины, хочет ли она провести бой с Назым Кызайбай на профи-ринге.

«Я в профессионалах провожу уже третий бой. Теперь за титул чемпионки мира. Когда она проведет хотя бы один бой в профессионалах, без шлема, в восьми унцовых перчатках, почувствует это, если она дойдет по рейтингу до меня, то пускай. Я готова», - ответила она.

Организатор вечера бокса Алимжан Калдияров добавил, что готов поддержать боксеров, которые хотят показать шоу.

11 декабря в Алматы в рамках вечера бокса в со-главном бою Ангелина Лукас (2-0, 1 KO) встретится с Лулу Кайаге из Танзании (8-8-4, 2 KO) за вакантный пояс чемпионки мира по версии UBO в наилегчайшем дивизионе

«Касательно завтрашнего боя, то соперница опытная с хорошим рекордом. Но я обязана просто выиграть, потому что у нас впереди большой праздник - День независимости, также вечер будет транслировать DAZN. Я сделаю все, что от меня зависит, все, что в моих силах», - сказала Ангелина Лукас.

Ранее Ангелина Лукас выступила с заявлением перед боем за титул чемпионки мира.

В главном бою этого вечера Жанкош Тураров (25-0, 18 KO) сразится с венесуэльцем Луисом Энрике Ромеро (11-5-1, 7 KO) за вакантный титул IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. Впервые в истории страны все поединки покажут миру на известной платформе DAZN.

Весной этого года казахстанские боксерши Ангелина Лукас и Назым Кызайбай заявили в соцсетях о желании провести совместный бой в профи.

Фото:.instagram.com/angelina_lukas1997