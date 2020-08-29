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Андрей Голубев вышел в финал турнира парного разряда в Италии

29 Августа 2020 00:01
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Андрей Голубев вышел в финал турнира парного разряда в Италии

ТРИЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Триесте проходит парный разряд турнира серии «Челленджер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

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Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Ариелем Бехаром пробился в финал соревнований. В полуфинальном матче Голубев и Бехар обыграли немцев Янника Ханфманна и Максимилиана Мартерера — 7:5, 1:6, 10:6.
В финале теннисисты встретятся с французами Хьюго Гастоном и Тристаном Ламасином.


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