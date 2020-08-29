Новости
Андрей Голубев вышел в финал турнира парного разряда в Италии
29 Августа 2020 00:01
Поделиться:
ТРИЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Триесте проходит парный разряд турнира серии «Челленджер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
Новости по темеЗульфия Чиншанло стала второй на международном Кубке по тяжелой атлетике «Барыс» обыграл «Сарыарку» в предсезонном матче Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для занятий в спортивных секциях
Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Ариелем Бехаром пробился в финал соревнований. В полуфинальном матче Голубев и Бехар обыграли немцев Янника Ханфманна и Максимилиана Мартерера — 7:5, 1:6, 10:6.
В финале теннисисты встретятся с французами Хьюго Гастоном и Тристаном Ламасином.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанские теннисисты узнали соперников на старте US Open
- Зульфия Чиншанло стала второй на международном Кубке по тяжелой атлетике
- Сегодня стартует шахматный турнир «Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова»
- «Барыс» обыграл «Сарыарку» в предсезонном матче
- Гордость казахстанского футбола Сеильда Байшаков награжден орденом «Парасат»
- Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для занятий в спортивных секциях
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047