Андрей Голубев вышел в финал турнира парного разряда в Италии

ТРИЕСТ. КАЗИНФОРМ - В Триесте проходит парный разряд турнира серии «Челленджер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Ариелем Бехаром пробился в финал соревнований. В полуфинальном матче Голубев и Бехар обыграли немцев Янника Ханфманна и Максимилиана Мартерера — 7:5, 1:6, 10:6.

В финале теннисисты встретятся с французами Хьюго Гастоном и Тристаном Ламасином.



