Андрей Голубев пробился во второй круг Мастерса в Индиан-Уэллс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом круге казахстанец в дуэте с немцем Александром Зверевым в двух сетах переиграл британца Дэниела Эванса и россиянина Карена Хачанова – 7:5, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Следующими оппонентами Голубева и Зверева будут Джон Пирс из Австралии и Филип Полашек из Словакии либо сальвадорец Марсело Аревало и нидерландец Жан-Жюльен Ройер.

К сожалению, одиночный разряд турнира покинул Михаил Кукушкин. Казахстанец не смог одолеть в стартовом раунде основной сетки американца Тима Пола – 4:6, 4:6.



