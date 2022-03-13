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    21:40, 12 Март 2022 | GMT +6

    Андрей Голубев пробился во второй круг Мастерса в Индиан-Уэллс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом круге казахстанец в дуэте с немцем Александром Зверевым в двух сетах переиграл британца Дэниела Эванса и россиянина Карена Хачанова – 7:5, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Следующими оппонентами Голубева и Зверева будут Джон Пирс из Австралии и Филип Полашек из Словакии либо сальвадорец Марсело Аревало и нидерландец Жан-Жюльен Ройер.

    К сожалению, одиночный разряд турнира покинул Михаил Кукушкин. Казахстанец не смог одолеть в стартовом раунде основной сетки американца Тима Пола – 4:6, 4:6.



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