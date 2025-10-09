Андрей Аршавин и Дмитрий Бивол высказались о силе Геннадия Головкина

В одном из видеороликов на Youtube-канале «Зенит ТВ» Аршавин побеседовал с абсолютным чемпионом мира по боксу, российско-кыргызстанским бойцом Дмитрием Биволом. Одной из тем обсуждения стала популярность экс-чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина в Казахстане и мире.

Российский футболист признался, что во время выступления за «Кайрат», живя в Алматы, постоянно слышал о Головкине.

- Все новости спорта, которые вообще были, каждый день: «Геннадий Головкин поехал туда, Геннадий Головкин сказал это, Геннадий Головкин сделал то…», - вспомнил Аршавин.

В ответ Дмитрий Бивол сказал, что уважает Геннадия Головкина как профессионала.

- Геннадий Головкин - это один из моих любимых боксеров современности, когда он был на пике своей формы и выступал. Кто сильнее – я или Головкин? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. У нас просто разные категории. К примеру, Геннадий всегда славился тем, что невероятно сильный удар у него. Головкин лёгкий, он в 72 килограммах боксировал, а я - в 79 килограммах. Но у него ещё при этом хорошая «держалка». Когда его бьют, он держит удар хорошо, - сказал Дмитрий Бивол.

