Бывший глава Верховного суда Венгрии Андраш Бака избран новым президентом Венгрии — за его кандидатуру проголосовали 140 депутатов парламента, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Об этом сообщает венгерская газета Nepszava.

Решение было принято на заседании парламента Венгрии 11 августа. В ходе тайного голосования 140 депутатов поддержали кандидатуру 73-летнего Андраша Баки. Он уже принял присягу, однако в должность новый президент вступит 19 августа.

Андраш Бака возглавлял Верховный суд Венгрии с 2009 по 2011 год. Правящая в Венгрии партия «Тиса» 8 августа выдвинула его кандидатуру на пост президента.

Ранее партия «Тиса» и премьер Венгрии Петер Мадьяр вынудили назначенного при бывшем главе венгерского кабмина Викторе Орбане президента Тамаша Шуйока освободить должность главы государства. Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Он назвал данный документ антиконституционным и антидемократическим, однако уступил давлению Мадьяра, так как исчерпал возможности борьбы с новым правительством.

Венгрия является парламентской республикой, основная власть сосредоточена в руках премьера и правительства. Президента Венгрии большинством голосов избирает парламент.

Ранее сообщалось, что новый советник Белого дома вступит в должность 1 сентября.