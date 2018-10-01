Анатолий Башмаков: Образование и молодежь - приоритетные направления Послания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана, доктор экономических наук, профессор Анатолий Башмаков считает, что наиболее приоритетными направлениями Послания Главы государства являются вопросы повышения качества образования и акцент на молодежь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодное Послание Президента - это своего рода свод узловых, приоритетных, наболевших вопросов и проблем, решение которых предлагает лично Глава государства. Президент как искусный и утонченный политик может на несколько шагов предвидеть развитие событий, в то же время он может видеть внутренние скрытые проблемы. (...) Чтобы придать особую значимость накопившимся проблемам, Глава государства решил говорить только о вопросах социальной политики», - сказал А.Башмаков на расширенном заседании кафедры по обсуждению Послания Главы государства.

А.Башмаков в своем выступлении заострил внимание на двух основных направлениях, которые Президент озвучил в Послании - это совершенствование системы образования и фокус на молодежь.

«Акцент политического экономического социального внимания будет уделен молодежи. Данная инициатива (объявление 2019 года Годом молодежи - авт.) будет разрешаться в комплексе. Это касается повышения уровня образования молодежи, уважительного отношения к своей земле, формирования основ казахстанской идентичности через повышение культуры межнациональных отношений и другое», - добавил А.Башмаков.

Также заведующий кафедрой АНК подчеркнул своевременность объявления Главой государства предстоящего года Годом молодежи.

«Идет смена поколений. Все мы чувствуем невидимую границу, когда нужно профессионально, умно и по-отечески передать эстафету из рук старшего поколения младшим. Ни в коем случае не должно быть разрыва истории, поколений, отношений между нашей юной порослью и уже зрелым поколением. Именно молодежи необходимо уделять самое важное внимание. Сегодня нам как никогда надо объединять понятие «образование» и «воспитание» как единое целостное представление. Образование без воспитания просто недопустимо. Подрастающее поколение должно быть грамотным, патриотически воспитанным и любящим свою Отчизну», - резюмировал он.

Анатолий Башмаков отметил, что в Послании особое внимание было уделено решению проблем социально-уязвимых слоев населения. «В частности, той части населения, которая испытывает определенные трудности или же дискомфорт в социальном, материальном и финансовом обеспечении», - добавил заведующий кафедрой АНК.