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Анастасия Рыпакова не прошла в финал ЧМ U20 по легкой атлетике
4 Августа 2022 09:34

Анастасия Рыпакова не прошла в финал ЧМ U20 по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира U20 по легкой атлетике в Кали (Колумбия) состоялась квалификация в прыжках в длину среди девушек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команду Казахстана представляла Анастасия Рыпакова. В лучшей попытке спортсменка показала 6.04 метра. Однако этого результата не хватило, чтобы пройти в финал.

Рыпакова завершила соревнования на 18-м месте. Медали же будут разыграны среди 12-ти финалисток.


Photo: olympic.kz

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