Анар Жаилганова освобождена от должности председателя Агентства по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Об этом передает пресс-служба Акорды , передает МИА «Казинформ».

Кроме того, р аспоряжением Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.