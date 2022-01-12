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    18:53, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Анар Жаилганова освобождена от должности председателя Агентства по делам госслужбы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

    Об этом передает пресс-служба Акорды , передает МИА «Казинформ».

    Кроме того, р аспоряжением Главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.


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