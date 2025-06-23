Ананас вместо учебника: в ВКО школьники растят экзотику в теплице

Здесь экзотические плоды — не украшение интерьера, а результат настоящей научной работы и заботливых рук школьников.

Учебная теплица, действующая круглый год, давно стала чем-то большим, чем просто парник. Это и лаборатория для уроков биологии, и площадка для сельскохозяйственных опытов, и даже место праздников.

Фото: школа №1 города Серебрянска

— Ананасы мы выращиваем уже почти четыре года. Методика — авторская, сами всё разрабатывали, — рассказала директор школы Ирина Бесчалова.

Теплица появилась благодаря подарку — один из горожан принес куст ананаса в обычном горшке. Его посадили «просто попробовать», а он неожиданно прижился и даже дал плод.

Фото: школа №1 города Серебрянска

— Первый урожай мы отдали первоклассникам. Они у нас самые маленькие, а значит заслужили первыми попробовать. Так и появилась традиция в конце учебного года — угощать малышей собственными ананасами, — пояснили педагоги.

Сегодня в теплице зреют уже 11 ананасов. Рядом — два куста шоколадного инжира. Школа планирует и дальше экспериментировать: в планах выращивание гибридных лимонов и роз.

Помимо экзотики, здесь растут огурцы, лук, микрозелень. Летом на пришкольном участке работают отряды детей разного возраста — выращивают овощи для школьной столовой.

— Урожай мы передаём арендаторам, обеспечивающим питание в школе. Это позволяет немного удешевить рацион для старших классов, а зелень добавляем для малышей. Так мы не только учим детей работать с землёй, но и даём реальную пользу, — отметила Ирина Бесчалова.

Теплица активно используется и для практических занятий. Школьники проводят опыты, знакомятся с методами укоренения, изучают условия роста различных культур.

— Мы пробовали выращивать каллы, но они не выдержали высокую температуру под 38 градусов. А вот с розами, микрозеленью и ананасами проблем нет. Наши ананасы, кстати, ароматнее магазинных, правда, зреют долго, — добавили в школе.

Праздник ананаса, ставший традицией, в этом году провести не удалось — фрукты поспеют позже. Но в школе пообещали: детей обязательно соберут, и ананасы съедят всей дружной компанией.

По словам директора школы № 1 имени М. В. Инюшина Ирины Бесчаловой, теплица — это не только про овощи и фрукты. Это про инициативу, творческий подход и уважение к труду. А плоды, которые дети вырастили сами, лучший стимул для новых открытий.

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