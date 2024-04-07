Анализ воды проводят в Жылыойском районе Атырауской области

В Атырауской области санэпидемиологи отобрали пробы воды в Жылыойском районе для санитарно-химические исследований, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб.

Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, в Жылыойском районе взяли на анализ воду. Исполняющая обязанности директора департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области Алия Бекешева сообщила, что были отобраны анализы водопроводной воды на три химических и три микробиологических исследования. Бутилированная вода взята на два микробиологических и химических исследования. Все анализы в работе.

- Специалистами Жылыойского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля даны рекомендательные разъяснения населению, что следует отстаивать и кипятить воду перед употреблением. А также необходимо употреблять бутилированную воду. В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация во всех населенных пунктах благополучная, находится на контроле, - подчеркнула Алия Бекешева.

Ранее Минздрав сообщал, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах.