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    12:38, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Анализ воды проводят в Жылыойском районе Атырауской области

    вода
    Фото: pixabay.com

    В Атырауской области санэпидемиологи отобрали пробы воды в Жылыойском районе для санитарно-химические исследований, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб.

    Как рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области, в Жылыойском районе взяли на анализ воду. Исполняющая обязанности директора департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области Алия Бекешева сообщила, что были отобраны анализы водопроводной воды на три химических и три микробиологических исследования. Бутилированная вода взята на два микробиологических и химических исследования. Все анализы в работе.

    - Специалистами Жылыойского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля даны рекомендательные разъяснения населению, что следует отстаивать и кипятить воду перед употреблением. А также необходимо употреблять бутилированную воду. В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация во всех населенных пунктах благополучная, находится на контроле, - подчеркнула Алия Бекешева.

    Ранее Минздрав сообщал, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Наводнение Регионы Вода Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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