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Анализ: Половина функций Правительства РК сводится к формальному коллегиальному одобрению

12 Декабря 2022, 12:53
Анализ: Половина функций Правительства РК сводится к формальному коллегиальному одобрению

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения по повышению эффективности работы органов исполнительной власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Глава государства, действующие законы не дают полной автономии государственным органам. В связи с этим необходимые задачи не выполняются вовремя.

«В целях решения данной проблемы в законодательство уже вносятся поправки, которые позволят госорганам предпринимать необходимые действия в пределах их отраслевой компетенции. Это, в свою очередь, потребует профессионализма, инициативности и лидерства со стороны руководителей исполнительной власти», - сказал Президент во время расширенного заседания Правительства.

Касым-Жомарт Токаев озвучил результаты анализа, проведенного Администрацией Президента. Согласно им, почти половина функций Правительства сводится к формальному коллегиальному одобрению отраслевых решений, разработанных уполномоченными госорганами.

«В то же время у Правительства иная функция – оно должно координировать и руководить. В рамках новой административной реформы необходимо модернизировать нормотворческую практику и осуществить децентрализацию функций между уровнями государственного управления. В этой связи Правительству поручается провести системную ревизию законодательных актов, сохранив на уровне законов только ключевые задачи и полномочия государственных органов», - заключил Глава государства.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.


Фото: t.me/bort_01




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