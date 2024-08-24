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    05:57, 24 Август 2024 | GMT +6

    Анализ и прогнозирование паводков — Минводы РК объединит германский и нидерландский методы

    Кировское водохранилище
    Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

    Министерство водных ресурсов и ирригации изучает передовой международный опыт прогнозирования и моделирования паводков. Так, для этого были выбраны системы TALSIM (Германия) и Delft-FEWS (Нидерланды), передает агентство Kazinform.

    Минводны и ирригации работает над адаптацией цифровых решений для анализа, прогнозирования и моделирования паводков на основе передового международного опыта.

    Как сообщили в Министерстве, были выбраны системы TALSIM (Германия) и Delft-FEWS (Нидерланды) после изучения опыта развитых государств. Эти методы планируется объединить в единую систему для повышения эффективности и точности прогнозирования паводков.

    Данная система проводит анализ на основе гидрологических и погодных данных, таких как облачность, влажность и осадки. В настоящее время в систему вносятся данные бассейна реки Есиль.

    В ведомстве отметили, что в ближайшее время приедут специалисты-разработчики системы из Нидерландов. Вместе с казахстанскими специалистами они покажут возможности адаптации системы к местным условиям с учетом специфики и потребностей региона.

    — В ходе разработки системы мы ориентировались на государства с большим опытом в прогнозировании и предупреждении паводков. Таким образом, используя немецкую систему TALSIM и нидерландскую Delft-FEWS, мы решили внедрить в пилотном режиме адаптированный цифровой инструмент прогнозирования и моделирования паводков. Использование этих решений является важным шагом в прогнозировании и предотвращении наводнений, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Сотрудничество Нидерланды Водные ресурсы Германия Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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