Министерство водных ресурсов и ирригации изучает передовой международный опыт прогнозирования и моделирования паводков. Так, для этого были выбраны системы TALSIM (Германия) и Delft-FEWS (Нидерланды), передает агентство Kazinform.

Минводны и ирригации работает над адаптацией цифровых решений для анализа, прогнозирования и моделирования паводков на основе передового международного опыта.

Как сообщили в Министерстве, были выбраны системы TALSIM (Германия) и Delft-FEWS (Нидерланды) после изучения опыта развитых государств. Эти методы планируется объединить в единую систему для повышения эффективности и точности прогнозирования паводков.

Данная система проводит анализ на основе гидрологических и погодных данных, таких как облачность, влажность и осадки. В настоящее время в систему вносятся данные бассейна реки Есиль.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время приедут специалисты-разработчики системы из Нидерландов. Вместе с казахстанскими специалистами они покажут возможности адаптации системы к местным условиям с учетом специфики и потребностей региона.