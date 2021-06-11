Анализ действия закона о мирных собраниях за год говорит об эффективности новых норм - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал результаты закона о мирных собраниях за один год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнил Ерлан Карин, первый пакет в рамках политических реформ Президента был полностью реализован.

«В рамках первого пакета было принято 8 законов. Одним из важных среди них считается закон о мирных собраниях. Уже прошло более одного года с момента принятия данного законопроекта. Как действовал закон о мирных собраниях и митингах за один год? Только недавно мы обсуждали данный вопрос с экспертами, которые рассказали о том, какие изменения принес закон на практике. Наблюдения экспертов показывают, как различные общественные группы свободно проводили мирные собрания и другие акции в самих центрах больших городов», - сказал Ерлан Карин в рамках круглого стола, посвященного ходу реализации президентских инициатив в Нур-Султане.

По словам помощника Президента, законодательное изменение позволило дальнейшему развитию политического плюрализма в стране, также активному гражданскому и общественному сообществу открыто обсуждать актуальные проблемы.

«Думаю, что данная мера в определенной мере внесла свой вклад в формировании новых норм политической культуры», - считает Ерлан Карин.